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  4. Kazara Aşk dizisine flaş transfer! Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler kadroya katıldı

Kazara Aşk dizisine flaş transfer! Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler kadroya katıldı

16.08.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star'ın perşembe akşamları izleyiciyle buluşan, başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştıkları, Koliba Film imzalı Kazara Aşk dizisinin kadrosuna, sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok önemli projede yer alan ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, dizinin 8. bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olarak, ‘Haldun’ karakterini canlandıracak.

Kazara Aşk dizisine flaş transfer! Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler kadroya katıldı

Usta oyuncu Hakan Meriçliler Kazara Aşk dizisinde, Nazlı’nın (Selin Işık) Amerika’da yaşayan ve bir kongre nedeniyle Türkiye’ye gelen babası Haldun karakterini canlandıracak. Daha önce de birçok önemli projede yer alan Hakan Meriçliler, seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.

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'DİZİYE AYRI BİR RENK KATACAK'

Canlandıracağı ‘Haldun’ karakteri hakkında konuşan Hakan Meriçliler, "Kazara Aşk’ta Amerika’da yaşayan doktor Haldun’u canlandırıyorum. Bir kongre nedeniyle İstanbul’a gelen ve kızı Nazlı’yla buluşan Haldun, damadı Civan’la (Ümit Kantarcılar) tanışıyor ve kendisini olaylar zincirinin içinde buluyor. Haldun beyin seyircilerin keyifle izlediği bu diziye ayrı bir renk katacağını umuyorum" dedi.

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği ‘Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise; Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kazara Aşk dizisi
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