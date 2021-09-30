Kazara Aşk neden final yapıyor? Sevilen diziden şoke eden karar! Kazara Aşk dizisi final mi oluyor?

Star TV'de yayınlanan Kazara Aşk dizisinin final olup olmayaca sorgulanıyor. Dizinin 13. bölüm fragmanı sonrası Ümit İbrahim Kantarcılar ve Sude Zülal Güler gibi sevilen oyuncuların başrolde yer aldığı dizinin neden final olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Kazara Aşk neden final yapıyor?

KAZARA AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Uzun bir süredir yayın hayatına devam eden ve Artvinli Şimal ile Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan aşkı konu alan Kazara Aşk dizisi 30 Eylül Perşembe akşamı 13. bölüm ile ekranlara veda edecek. Sevilen dizinin 13. final bölümünde ise, Civan ile Şimal evlenmek için harekete geçecek ancak önlerine engelle çıkacak.

Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisinin final haberi sevilen dizinin hayranlarını üzdü. Fakat dizinin neden final yaptığına ilişkin kanaldan ve dizinin yapımcısından resmi bir açıklama gelmedi.

Bir açıklama gelmese de, Kazara Aşk dizisinin istenilen reyting sonuçlarına ulaşamadığı için veda ederek final yaptığı düşünülmekte.

