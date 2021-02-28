Kazım Kazım İngiltere'de ikinci baharını yaşıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Kazım Kazım, son dönemde gösterdiği üstün performansla takımını sırtlıyor. Eski İngiliz yıldız futbolcu Wayne Rooney'nin Derby County'de teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyerinde yeniden çıkışa geçen 34 yaşındaki Kazım, son maçlarda attığı kritik gollerle takımının ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlıyor. Son olarak bu hafta Derby County ile Nottingham Forest arasında oynanan "Doğu Midlands" derbisinde takımı 1-0 gerideyken 84. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirerek maçın skorunu belirleyen Kazım Kazım, takımının maçta puan elde etmesinde başrolü oynadı. ROONEY'NİN GÜVENİNİ KAZANDI Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Philip Cocu'nun tavsiyesiyle geçen yıl ekim ayında Derby County'nin kadrosuna katılan Kazım Kazım, Hollandalı teknik adamın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Wayne Rooney'nin gelişiyle kariyerinde çıkışa geçti. Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevi üstlenen Rooney'nin tercihiyle aralık ayından itibaren maçlara ilk 11'de başlayan Kazım Kazım, bugüne kadar 7 gole imza atarak takımının en skorer oyuncusu konumuna geldi.

Üstün performansıyla taraftarın en güvendiği oyuncular arasına kısa sürede adını yazdıran Kazım Kazımlı Derby County, 24 takımın yer aldığı ligde 38 puan toplayarak küme düşme hattından 18'inciliğe kadar yükseldi. KAZIM KARİYER REKORUNU KIRABİLİR Kazım Kazım, bu sezon kariyerinin en iyi performanslarından birine şimdiden imza attı. Kariyerinin en iyi performansını Hollanda temsilcisi Feyenoord'da 2014-15 sezonunda ligi 11 golle tamamlayarak elde eden Kazım, bu sezon 5 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak. YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI Üstün performansının ardından taraftarın, teknik ekip ve yönetimin tam desteğini alan Kazım'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi de uzatıldı. Nottingham Forest maçı öncesinde Derby County yönetimiyle anlaşmaya varan Kazım, İngiltere temsilcisinde gelecek sezon da forma giyecek. Kazım'ın performansından övgüyle bahseden Rooney, "Bizimle bir sezon daha kalmayı hak etti. Performansı gerçekten mükemmel. Karakteri ve lider özelliğiyle soyunma odasında takımını da ateşliyor. Sözleşme yenileme konusunda elimizi çabuk tuttuk çünkü onun burada kalması, bizim için çok önemli. Oyuncuların farklı karakter ve yetenekleri olmasını anlıyorum. Kazım, performansının yanı sıra liderlik özelliğiyle de bizim için çok anlam ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

KARİYERİNE İNGİLİZ TAKIMLARININ ALTYAPISINDA BAŞLADI Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı oyuncular arasında yer alan Kazım Kazım, Fenerbahçe'de 2007-2011, Galatasaray'da 2011-2013, Bursaspor'da ise 2013-2014 sezonlarında forma giydi. Türk anne ve İngiliz babanın çocuğu olarak 26 Ağustos 1986'da Londra'da dünyaya gelen o zamanki adıyla Colin Kazım-Richards, futbol kariyerine 1995 yılında Interwood takımının altyapısında başladı. Yüksek tekniği ve gol yollarındaki becerisiyle kısa sürede dikkati çeken Kazım, Queens Park Rangers ve Arsenal altyapılarında eğitimini tamamlamasının ardından Bury takımıyla profesyonel sözleşme imzalayarak yeşil sahalara adım attı. KISA SÜREDE SİVRİLDİ Henüz 18 yaşındayken 2005'te Brighton & Hove Albion'a, bir sezon sonra ise Sheffield United'a transfer olan Colin Kazım-Richards'ın yolu, Türkiye ile ilk kez 2007 yılında kesişti. Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilmesinin ardından Fenerbahçe, 2007 yılında 1,90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Türk oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpte 104 maçta 11 kez ağları sarsan ve ismini değiştiren Kazım, ilk kez 2007 yılında formasını giydiği milli takımda ise 37 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GALATASARAY İLE ANLAŞTI Fenerbahçe'nin 2010'da Fransa temsilcisi Toulouse'a kiralamasının ardından 2011 yılında ikinci kez Türkiye'ye dönen Kazım Kazım, bu kez Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Kazım Kazım, inişli çıkışlı form grafiği nedeniyle bu dönemde Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin Blackburn Rovers takımlarına kiralandı. Sarı-kırmızılı ekipte 35 karşılaşmada 7 kez ağları sarsan Kazım'ın Süper Lig'deki son durağı ise Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekipte 21 maçta 2 gole imza atan Kazım, kariyerinin sonraki yıllarında da birçok kez takım değiştirdi. AMERİKA KITASINDAKİ TAKIMLARDA OYNADI Avrupa'da Hollanda'nın Feyenoord ve İskoçya'nın Celtic takımlarında görev almasının ardından kıta değiştiren Kazım, 2016 yılında Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Coritiba ve sonrasında Corinthians takımlarının kadrosunda yer aldı. Brezilya'nın ardından Kuzey Amerika'daki Meksika kulüplerinin ilgisini çeken deneyimli futbolcu, 2018 yılından itibaren Lobos BUAP, Tiburones Rojos ve Pachuca takımlarında forma giydi. Kazım Kazım'ın kariyeri boyunca forma giydiği kulüpler ve attığı gollerin sayısı şöyle: