Kazım Kurt’tan Korona virüs uyarısı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son dönemlerde artan Korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına da değinen Başkan Kurt, vatandaşları bilim insanlarının uyarılarına kulak vermeye davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 13 Ağustos Perşembe Günü yaptığı ‘Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızdaysa 15 artış var’ açıklamasına dikkat çeken Başkan Kurt, Korona virüs vaka sayısında ciddi artışlar olduğunu kaydetti. Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başkan Kurt, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Sokakların, caddelerin kalabalıklığına da dikkat çeken Başkan Kurt, “Havaların ısınması, yasakların kalkması ve normal hayata dönmemiz birlikte sokaklar da kalabalıklaştı. Hemşehrilerimiz sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymayı unuttu. Düğünler nedeni ile birçok hemşehrimiz Korona virüse yakalandı. Sokaklarımız doldu taştı ama ne yazık ki tehlike geçmiş değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan rakamlar ise bunun kanıtı. Ben hemşehrilerimi bir kez daha sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum. Lütfen, kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret edelim. Daha sağlıklı, mutlu günler bizleri bekliyor” dedi.

