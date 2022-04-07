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KBÜ'deki Çadlı öğrencilerin Fenerbahçe sevgisi müzik klibine dönüştü

07.04.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KBÜ'deki Çadlı öğrencilerin Fenerbahçe sevgisi müzik klibine dönüştü

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören Çadlı öğrenciler, Fenerbahçe sevgisini şarkı sözleriyle dile getirerek klip hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çadlı Kodidouma Ndeiro Sosthene, Fenerbahçe'ye ve müziğe ilgi duyan Çadlı arkadaşlarıyla "Fenerbahçe" isimli video klip çekti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda çekimleri yapılan klip, sosyal medyada ilgi gördü. Yönetmenliğini Gökhan Açıkgöz'ün yaptığı klip, kurgusu tamamlandıktan sonra "Sosta Doksan" etiketiyle yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, video klibi çok beğendiğini belirtti.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de akademik eğitimin yanı sıra günlük yaşamlarında spor ve sanat gibi alanları da ilgiyle takip ettiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Bugün burada eğitim alan öğrencilerimiz, yarın kendi ülkelerinde Türkiye'nin birer gönüllü kültür elçisi olacak. Türkiye'nin sahip olduğu bütün kültürü, değerleri, renkleri, kendi ülkelerine taşıyacaklar. Bugün futbol konusunda hoş bir müzik klibiyle somut örneğini gördük. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

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