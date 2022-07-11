YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. KDK'den köy çeşmesinin yeniden yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı

KDK'den köy çeşmesinin yeniden yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı

11.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDK'den köy çeşmesinin yeniden yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir köyün yıkılan çeşmesinin yeniden yapılması istemli başvuruda, Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, Ankara'nın bir köyündeki yaşayan bir kişi, köy çeşmesinin köprü yapımı çalışmaları sırasında yıkıldığını ve suyun dere yatağına boşa aktığı belirterek, konuyu Ankara Büyükşehir Belediyesine iletti. Belediyeden bir cevap alamadığını belirten kişi, KDK'ye başvurdu.

Başvurucu, köy halkının hem içme suyu hem de hayvancılık faaliyetleri kapsamında yararlanması için çeşmenin yeniden yapılmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, talebin karşılanmasına yönelik sorumluluğun hangi idari birimde olduğuna yönelik idare içi koordinasyon eksikliği bulunduğunu belirleyen KDK, sorunun çözümüne dair herhangi bir süre öngörülmediğini ve konuya ilişkin bir takvim bilgisine yer verilmediğini tespit etti.

Mevzuatta belirtilen süreçlere ilişkin belli bir süre öngörülmesi ve sürecin hızlandırılması gerektiği vurgulanan KDK kararında, "hesap verilebilirlik", "öngörülebilirlik", "belirlilik" gibi ilkeler göz önünde bulundurularak, çeşmenin yeniden inşası ve hizmete sunulması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaretİçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyorArtvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Ankara kamu denetçiliği kurumu kdk

Ankara Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:22
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.