YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli Belediyesi’nde koronavirüs seferberliği sürüyor

Kdz. Ereğli Belediyesi’nde koronavirüs seferberliği sürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.03.2020 19:04 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüsüne karşı korunma tedbirleri için başlatılan seferberlik devam ediyor.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüsüne karşı korunma tedbirleri için başlatılan seferberlik devam ediyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi’nce oluşturulan 3 ayrı ekip, 4 ayrı araç ile şehri dört bir koldan dezenfekte ediyor. Çalışmalarına haftalar öncesinde başlayan ekipler, çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler, terminal, belediye hizmet binaları, resmi hizmet kurumları gibi halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün de pazar yerleri, askeri alanlar ve servis araçları dezenfekte edildi. Ekipler günlük belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürecek. Kdz. Ereğli Belediyesi, önümüzdeki döneme ilişkin yapacağı etkinlik ve faaliyetleri de gözden geçirerek bazı programları erteledi. Buna göre, Cumhuriyet Halk Evleri’nde düzenlenen tüm kurslar da Mart ayı sonuna kadar ertelendi. Sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşları aracılığıyla korona virüsüne karşı korunma tedbirleri konusunda bilgilendirme yapan Kdz. Ereğli Belediyesi, billboard, afiş, broşür, film gibi tanıtım araçlarıyla da bu çalışmalarını sürdürüyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi, personele yönelik bilgilendirme toplantılarına da devam ediyor. Belediye Doktoru Ayhan Soysal tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesinde personele virüs konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:07
İkindi
16:25
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Ufuk Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

ZKÜ Vakfı 3 öğrenciye 4 yıl burs verecek

ZKÜ Vakfı 3 öğrenciye 4 yıl burs verecek

67 Burda AVM’den Sevgililer Günü’nde Melek Kolye hediye

67 Burda AVM’den Sevgililer Günü’nde Melek Kolye hediye

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.