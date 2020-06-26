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Kdz. Ereğli Belediyesi’nden su kesintilerine kalıcı önlem

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.06.2020 20:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Kestaneci Mahallesi Radar Tepe’ye 500 metreküp su deposu yapımına başladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Kestaneci Mahallesi Radar Tepe’ye 500 metreküp su deposu yapımına başladı. Başkan Halil Posbıyık, İnallı ve Osmantepe’yle birlikte Kestaneci su deposunun da tamamlanmasıyla Kdz. Ereğli’de enerji kesildiğinde su kesintinin artık yaşanmayacağını söyledi.
Kdz. Ereğli’de, enerji kesildiğinde suların kesilmemesi için 1 milyon TL yatırım yapan Belediye, şehrin 3 ayrı noktasına inşa edeceği su deposu çalışmalarını sürdürüyor. İnallı ve Osmantepe’den sonra Kestaneci su deposunda da ilk beton döküldü.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kestaneci Mahallesi Radar Tepe’ye kurulan 500 metreküplük su deposu çalışmalarını yerinde denetledi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca’dan bilgi alan Posbıyık, “3 depodaki çalışmalar tamamlandığında elektrikler kesilse dahi artık evlerde sular kesilmeyecek” dedi.

“2 Ereğli’ye yetecek suyumuz var”
Kestaneci bölgesinde elektrikler kesildiğinde suları kesilen Güldere ve Kestaneci Mahallesi ile Alkaya mevkisinde oturan vatandaşlara su deposunun hayırlı olmasını söyleyen Posbıyık, 3 depo tamamlandığında Ereğli genelinde her hangi bir problemin kalmayacağını söyledi.
Posbıyık şunları söyledi; “Burada bir su deposu yapıyoruz. Orman Bakanlığı’ndan tahsis ettiğimiz bu alan en üst noktalardan biri. Şuanda radar mevkisindeyiz. Özellikle Kestaneci Mahallesi üst kısımları ile Güldere Mahallesi üst kısımları ve Alkaya mevkisinin su ihtiyacı hidroforlar kullanılarak karşılanmakta. Hiç beklemediğimiz anlarda enerji kesildiğinde hidroforlar çalışmıyor ve bu bölgelerde su kesintileri belediyenin isteği dışında oluyordu. Bu duruma son vermek için buraya 500 metreküplük su deposu yapmaya karar verdik. İhalemizi yaptık, müteahhit arkadaşlar ilk betonu döktüler. Bu depo tamamlandığında sular depolanacak, elektrik kesintisi olsa dahi deşarj sistemiyle depolardan su vermeye devam edeceğiz. Daha önce İnallı ve Osmantepe’ye de su deposu yapımına başlamıştık. 3 depo tamamlandığında Ereğli genelinde her hangi bir sorun kalmayacak.
Ereğli’nin hiçbir bölgesinde sudan dolayı zaten bir problemimiz yok. Arıtma tesislerimizde muhteşem suyumuz var, 2 Ereğli’ye yetecek kadar. Elektrik kesintilerinden doğabilecek sıkıntıları da bölge bölge yaptığımız bu 3 depo ile çözüme kavuşturarak yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçmiş olacağız. Şimdiden bu bölge halkımıza da hayırlı olsun.”

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