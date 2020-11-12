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Kdz. Ereğli’de 450 kişi gönüllü itfaiyeci oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.11.2020 17:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Gönüllü İtfaiyecilik Kursu’nun 12’nci grup eğitimleri tamamlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Gönüllü İtfaiyecilik Kursu’nun 12’nci grup eğitimleri tamamlandı. 27 kişinin daha eğitimlerini tamamlamasıyla Gönüllü İtfaiyecilerin sayısı 450’ye ulaştı.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gönüllü İtfaiyecilik Kursu’nda 27 kişi daha eğitimlerini tamamladı. Kentteki Gönüllü İtfaiyecilerin sayısı ise 450’ye ulaştı.
12’nci Grup Gönüllü İtfaiyeciler Kursu’nda eğitim gören 27 kişiye İtfaiye Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle kimlik kartları ve sertifikaları verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, kursta yanma ve yangın bilgisi, trafik kazalarına müdahale, arama kurtarma teknikleri, doğal afetler ve ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı eğitim alan Gönüllü İtfaiyecilere ‘aramıza hoş geldiniz’ dedi.
Sertifika ve kimlik kartlarını alan Gönüllü İtfaiyeciler Kdz. Ereğli Belediyesi’nin mahallelerde başlattığı Deprem Bilgisi Eğitimi ve Tatbikatı’nda ilk görevlerini aldılar. 13’üncü Grup Gönüllü İtfaiyeci kursuna katılmak isteyenler İtfaiye Müdürlüğü’ne başvurarak form doldurabilirler.

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