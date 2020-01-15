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  4. Kdz. Ereğli’de TOKİ projesi iptal edildi

Kdz. Ereğli’de TOKİ projesi iptal edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2015 yılında 6 bin emeklinin müracaat ettiği ve yapılan çekilişle 334 kişinin hak sahibi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesi uygun arsa bulunamadığı gerekçesi ile iptal edildi.Kdz.

Kdz. Ereğli’de TOKİ projesi iptal edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2015 yılında 6 bin emeklinin müracaat ettiği ve yapılan çekilişle 334 kişinin hak sahibi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesi uygun arsa bulunamadığı gerekçesi ile iptal edildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde Türkiye İşçi emeklileri Derneği’nin girişimleri ile 2015 yılında yapımı gündeme alınan TOKİ projesi aradan geçen süre içerisinde uygun arsa bulunamadığı gerekçesi iptal edildi. 14 Ocak 2020 tarihinde emekliler kendilerine gönderilen mesajla TOKİ için yatırdıkları paraları hesaplarından alabilecekleri bilgisi iletilerek bilgilendirildi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır uygun arsa bulunamadığı için projenin iptal edildiğini ancak girişimlerinin devam ettiğini söyledi. Çakır yaptığı açıklamada “2015 yılında gündeme gelen emeklilere TOKİ tarafından konut yapılması projesi ile ilgili olarak iki farklı arsa gösterildi. Bunlardan birisi tarım arazisi çıktı, diğeri de fazla eğilimli olduğu için TOKİ tarafından kabul görmedi. Ankara’da Zonguldak Milletvekillerimizle konuyu görüşüyoruz. Birlikte Toplu Konut İdaresi yetkilileri ile görüşmeler yapacağız. Tabi burada belediyenin arsa göstermesi gerekiyor. Belediye başkanımızla da görüşüp sorunu çözmeye çalışacağız” dedi.
Emekliler için yapılacak TOKİ evleri projesinin iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Türkiye İşçi emeklileri Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Ali Ayhan ise emeklilere paralarını çekmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ayhan yaptığı açıklamada “2015 yılında Kdz. Ereğli ilçesine TOKİ tarafından emeklilerimize yönelik konut yapımı projesine toplamda 6 bin kişi başvuru yaptı. Yapılan çekilişle birlikte 334 hak sahibi belirlendi. Aradan geçen 5 yıllık süreçte gösterilen arsalar TOKİ tarafından uygun görülmedi. Konuyla ilgili olarak milletvekillerimizle ve ilçe başkanımız Fatih Çakır ile görüşüyoruz. İlçe Başkanı bu konuyla ilgili şu an Ankara’da. Dün üyelerimize paralarını geri alabilecekleri noktasında mesaj gönderilmiş. Ben sizler aracılığı ile hak sahibi emeklilerimize tavsiyem, paralarını hemen çekmesinler. Bizden haber beklesinler. Çünkü girişimlerimiz devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyesi uygun bir yer göstermesi durumunda proje devam edecek” şeklinde konuştu.

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