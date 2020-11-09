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Keanu Reeves’i John Wick ve Matrix’ten ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Keanu Reeves, sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış aktörlerden biridir. İlk çıkışını Matrix’teki Neo, ikinci büyük çıkışını John Wick serisiyle yapmış olsa da birbirinden şahane başka Keanu Reeves filmleri de var.

Keanu Reeves’i John Wick ve Matrix’ten ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Keanu Reeves, şimdiye kadar 60’tan fazla filmde rol almış olsa da Matrix ve John Wick serileriyle adı özdeşleşmiş durumda. 56 yaşındaki Kanadalı aktör, aksiyon serisi John Wick’ten sonra şimdi de Matrix 4 filmiyle yeniden beyaz perdeyi süsleyecek.

KEANU REEVES’Lİ EN İYİ FİLMLER

Keanu Reeves’in bu iki seriyle adının anılması gayet normal. Ancak, aktörün izlenmeye değer birbirinden başarılı başka filmleri de var. Keanu Reeves, 1980’li yıllardan beri sinema sektörünün içinde disiplini ve mütevazılığı ile ön plana çıkan isimlerden biri. Yılların eskitemediği isim Keanu Reeves, Covid-19 pandemisine rağmen şu sıralar Berlin’de Matrix 4’ün setinde çalışmaya devam ediyor. Aksiyon filmleri dışında romantik filmlerde de bol bol rol alan aktör başrollerini Al Pacino ve Charlize Theron’la paylaştığı Şeytanın Avukatı filmiyle de büyük sükse yapmıştı.

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KEANU REEVES’İN ROL ALDIĞI EN İYİ FİLMLER

Keanu Reeves’in Neo ve John Wick olmadığı en iyi filmler şu şekilde;

  • Şeytanın Avukatı (Devil's Advocate)
  • Dracula
  • Kırılma Noktası (Point Break)
  • Yok Yere Yaygara (Much Ado About Nothing)
  • Hız Tuzağı (Speed)
  • Karanlığı Taramak (A Scanner Darkly)
  • Benim Güzel Idaho'm (My Own Private Idaho)
  • Constantine
  • Bill ve Ted'in Maceraları (Bill & Ted's Excellent Adventures)
  • Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November)
Keanu Reeves filmleri: Son filmi dahil en iyi filmleri...Keanu Reeves filmleri: Son filmi dahil en iyi filmleri...


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