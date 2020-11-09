Keanu Reeves’i John Wick ve Matrix’ten ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Keanu Reeves, şimdiye kadar 60’tan fazla filmde rol almış olsa da Matrix ve John Wick serileriyle adı özdeşleşmiş durumda. 56 yaşındaki Kanadalı aktör, aksiyon serisi John Wick’ten sonra şimdi de Matrix 4 filmiyle yeniden beyaz perdeyi süsleyecek.
Keanu Reeves’in bu iki seriyle adının anılması gayet normal. Ancak, aktörün izlenmeye değer birbirinden başarılı başka filmleri de var. Keanu Reeves, 1980’li yıllardan beri sinema sektörünün içinde disiplini ve mütevazılığı ile ön plana çıkan isimlerden biri. Yılların eskitemediği isim Keanu Reeves, Covid-19 pandemisine rağmen şu sıralar Berlin’de Matrix 4’ün setinde çalışmaya devam ediyor. Aksiyon filmleri dışında romantik filmlerde de bol bol rol alan aktör başrollerini Al Pacino ve Charlize Theron’la paylaştığı Şeytanın Avukatı filmiyle de büyük sükse yapmıştı.
Keanu Reeves’in Neo ve John Wick olmadığı en iyi filmler şu şekilde;
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