Matrix serisi ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, şu sıralar “Bill and Ted Face the Music” filminin çekimleri için New Orleans’ta. Rol aldığı filmlerin yanı sıra yanı günlük hayatında da sakallı ve uzun saçlı haliyle bilinen Keanu Reeves, imajını değiştirdi. Setten sızan fotoğraflara 55 yaşındaki Reeves'in sakalsız hali kameralara yansıdı.

Keanu Reeves tanınmayacak halde

2020 yazında vizyona girmesi beklenen "Bill ve Ted" serisinin 3'ncü filmi “Bill and Ted Face the Music” setindeki Keanu Reeves'in, saçını kısalttığı ve sakallarını da tamamen kestirdiği görüldü. Hayranları bile karizmatik aktörü tanımakta zorluk çekti.

Keanu Reeves, filmde Ted Theodore Logan karakterini canlandırıyor. Reeves'a, Alex Winter, Bill S. Preston Esquire rolüyle eşlik ediyor. Serinin üçüncü filminde ikili, gezegeni kurtarmak için maceraya atılarak geleceğe yolculuk ediyor.