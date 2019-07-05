Mynet Trend

Keanu Reeves tanınmayacak halde

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Son filmi John Wick 3: Parabellum ile gündemden düşmeyen Keanu Reeves’ten imaj değişikliği.

Matrix serisi ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, şu sıralar “Bill and Ted Face the Music” filminin çekimleri için New Orleans’ta. Rol aldığı filmlerin yanı sıra yanı günlük hayatında da sakallı ve uzun saçlı haliyle bilinen Keanu Reeves, imajını değiştirdi. Setten sızan fotoğraflara 55 yaşındaki Reeves'in sakalsız hali kameralara yansıdı.

Keanu Reeves tanınmayacak halde

2020 yazında vizyona girmesi beklenen "Bill ve Ted" serisinin 3'ncü filmi “Bill and Ted Face the Music” setindeki Keanu Reeves'in, saçını kısalttığı ve sakallarını da tamamen kestirdiği görüldü. Hayranları bile karizmatik aktörü tanımakta zorluk çekti.
Keanu Reeves, filmde Ted Theodore Logan karakterini canlandırıyor. Reeves'a, Alex Winter, Bill S. Preston Esquire rolüyle eşlik ediyor. Serinin üçüncü filminde ikili, gezegeni kurtarmak için maceraya atılarak geleceğe yolculuk ediyor.
Hayranları tarafından Time dergisinde “Yılın Kişisi” seçilmesi için imza kampanyası başlatılan Reeves’in, Matrix serisinin dördüncü filminde yer almayacağı açıklanmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keanu Reeves John Wick 3: Parabellum Matrix Bill and Ted Face the Music

En Çok Okunan Trend Haberler

Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Fuhuş defteri skandalı! Yazanlar şaşkına çevirdi

Fuhuş defteri skandalı! Yazanlar şaşkına çevirdi

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Konuşan balmumu heykeli'

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Konuşan balmumu heykeli'

Türkiye için çok ciddi sıcaklık uyarısı

Türkiye için çok ciddi sıcaklık uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Idris Elba ırkıyla ilgili sorulara tepkili: Brad Pitt’e kimse sormuyor!

Ünlü aktör açtı ağzını yumdu gözünü: "Brad Pitt’e kimse sormuyor"

Netflix’in yeni dizisi The Last Czars’da skandal hata

Netflix’in yeni dizisi The Last Czars’da skandal hata

Quentin Tarantino yönetmenliği bırakıyor

Quentin Tarantino: “Yapabileceğim her şeyi yaptım”

Sherlock’un yaratıcılarından yeni dizi: Drakula

Sherlock’un yaratıcılarından yeni dizi: Drakula

10 yaşında başlayan mucize: Naim Süleymanoğlu

Naim Süleymanoğlu mucizesi

Nurgül Yeşilçay’ın yeni projesi belli oldu

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.