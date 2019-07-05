Keanu Reeves tanınmayacak halde

Matrix serisi ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, şu sıralar “Bill and Ted Face the Music” filminin çekimleri için New Orleans’ta. Rol aldığı filmlerin yanı sıra yanı günlük hayatında da sakallı ve uzun saçlı haliyle bilinen Keanu Reeves, imajını değiştirdi. Setten sızan fotoğraflara 55 yaşındaki Reeves'in sakalsız hali kameralara yansıdı.
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