Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Kösrelik köyünde "tandır damı" açılışına katıldı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyüne inşa edilen tandır damının açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tandır damı açılışına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un yanı sıra muhtarlar ve köylüler de katıldı.

Açıklamada açılıştaki ifadelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köy yaşamına ve köylülere verilen desteklere değinerek, "Bugün yeniden köy hayatını yaşamaya, köye dönmeye geldik. İnsanlar köylerden gitti. Baktık ki şehirde hiçbir şey yokmuş. Ne varsa her şey köyde varmış. Huzur köyde var, doğallık köyde var, temiz hava köyde var, sağlıklı yaşam köyde var, stressiz yaşam köyde var, organik beslenme, sağlıklı beslenme köyde var, koyun sesi köyde var, tavuk sesi köyde var, keçi sesi köyde var, inek sesi köyde var." ifadelerini kullandı.

- "Oy hesabı değil insan hesabı yapıyoruz”

Sağlıklı yaşamın köyde olduğunu belirten Altınok, "Oy hesabı değil insan hesabı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Kösrelik köyü havaalanı gibi oldu. Birçok şehirde birçok mahallede böyle bir asfalt ve kaldırım yok. Köy deyince çamur ve tozlu bir yaşam akla gelir ama öyle olmadığını, çamursuz ve tozsuz bir yaşam olduğunu da gösterdik. Lezgi, Sarıbeyli ve Güzelyurt köy muhtarlarımız da burada. Bu köylerimizi de örnek köyler haline getirdik. Fideleri verdik, meyve ağaçlarını dağıttık, şimdi ata tohumlarını alıyoruz, zamanı geldiğinde onları da vereceğiz." açıklamasında bulundu.