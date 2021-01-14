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Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan uzaktan eğitime tablet desteği

14.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Kalaba Lisesi Müdürü Metin Aksoy’u ziyaret ederek uzaktan eğitim için tabletlerimizi teslim ettik” dedi.Keçiören Kalaba Lisesi’ne ziyarette bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okul müdürü Metin Aksoy ile bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Kalaba Lisesi Müdürü Metin Aksoy’u ziyaret ederek uzaktan eğitim için tabletlerimizi teslim ettik” dedi.
Keçiören Kalaba Lisesi’ne ziyarette bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okul müdürü Metin Aksoy ile bir araya geldi. Altınok, öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmaları için belediye tarafından temin edilen tabletleri Aksoy’a teslim etti. Okulda bulunan öğrencilerle sohbet ederek onlara dezenfektan ve kolonya da dağıtan Altınok, uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için birçok koldan öğrencilere destek vermeye devam ettiklerini belirtti.
Uzaktan eğitimde kullanılması için tabletlerin teslim edildiğini belirten Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizin pandemi döneminde eğitimden uzak kalmaması için nefer olmaya devam ediyoruz. Tepebaşı Kurs Merkezimizde de Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemiyle 1000 LGS ve YKS öğrencimizin eğitimlerini aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.
Keçiören Belediyesinin, pandemi döneminde ailelerin de desteğiyle uzaktan eğitim faaliyetlerini verimli olarak sürdürdüğüne de dikkati çeken Altınok, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezlerimizin faaliyetlerini devam ettirmek için korona virüs tedbirleri kapsamında online eğitim sitemine geçtik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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