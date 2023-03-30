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Keçiören Belediyesi, deprem bölgesinde günlük 2 bin 500 kişiye iftar hizmeti veriyor

30.03.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgeleri Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Ekinözü'ne kurulan iftar çadırlarında günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık sunuluyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her gün farklı türde yemek, tatlı ve içeceğin ikram edildiği iftar çadırlarından bölgede bulunan depremzede vatandaşlar ve görevli personel faydalanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ramazan ayının deprem nedeniyle buruk geçtiğini ancak birlik, kardeşlik ve dayanışma duygusunun üst düzeyde yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa zamanda devletimizin ve milletimizin kucaklaşmasıyla bu zor günleri atlatacağız. Mübarek ramazan ayında iftar çadırımızda dualarla açılan oruçların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Depremin ilk gününden itibaren depremzede kardeşlerimize desteğimiz sürdü. Yaralar sarılana kadar her türlü desteğimiz devam edecek."

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