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Keçiören Belediyesi e-konservatuvar dersleri devam ediyor

25.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Keçiören Belediyesi e-konservatuvar dersleri devam ediyor

konservatuvar platformunda, Türk Halk Müziği Korosu dersleri TRT Sanatçısı Ertuğrul Karabulut’un eğitmenliğinde devam ediyor.Türk Halk Müziği Korosu dersleri TRT Sanatçısı Ertuğrul Karabulut’un eğitmenliğinde devam eden e-konservatuvar dersleri için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk Halk Müziği Koromuzu pandemi döneminde uzaktan eğitimle sürdürüyoruz.

konservatuvar platformunda, Türk Halk Müziği Korosu dersleri TRT Sanatçısı Ertuğrul Karabulut’un eğitmenliğinde devam ediyor.
Türk Halk Müziği Korosu dersleri TRT Sanatçısı Ertuğrul Karabulut’un eğitmenliğinde devam eden e-konservatuvar dersleri için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk Halk Müziği Koromuzu pandemi döneminde uzaktan eğitimle sürdürüyoruz. Salgın bittiğinde, sağlıklı günlerde en güzel türkülerle tüm vatandaşlarımızın katılımıyla konserler düzenleyeceğiz. Gönül pasımızı silen Halk Müziğimizi Keçiören’imizde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Keçiören Belediyesi e-konservatuvarında THM Korosu derslerinin 24 bölümü “kecmek.keciören.bel.tr” web adresinde yayınlanarak eğitimlerine devam ediyor. Derslerde, THM korosunda değişik dizi ve usullerde koro ve solo olarak repertuvar çalışmaları gerçekleştiriliyor. Genellikle klasik özellikteki türkülerle devam eden koro çalışmalarına tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor.
Keçiören’in konserler şehri olduğunu anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklerin tekrar başlamasıyla birlikte Türk Halk Müziği Korosu konserlerine devam edileceğini kaydetti. Başkan Altınok, “Türkülerle, sazlı-sözlü konserlerimize inşallah en kısa zamanda ev sahipliği yağacağız. Türkülerimiz kültürel değerlerimizi gelecek kuşağa taşıyan sözlü ve yazılı yapıtlar olarak Türk milleti var olduğu sürece ebedi kalacaktır” açıklamasında bulundu.
TRT Sanatçısı Ertuğrul Karabulut ise e-konservatuvar eğitimlerinin verimli geçtiğini belirtirken, koro halinde türkü icra etmenin inceliklerini öğrettiklerini belirtti. Eğitimler sırasında solo olarak da repertuvar çalışması yapıldığını aktaran Ertuğrul, “Klasik türkülerimizle repertuvar çalışması yaptık. Solo ve koro olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Derslerimize sürekli katılım sağlayan öğrencilerimizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Keçiören Belediyesi e-konservatuvar dersleri devam ediyor

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