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​​Keçiören Belediyesi e-konservatuvarında ücretsiz piyano dersi

13.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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​​Keçiören Belediyesi e-konservatuvarında ücretsiz piyano dersi

Keçiören Belediyesi, e-konservatuvar hizmetiyle Keçiörenliler tarafından en çok talep edilen branşlardan biri olan piyano eğitimlerinde ilk seviyeyi tamamlayarak önemli bir aşama kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir ilk olarak hizmete sundukları e-konservatuvar eğitimlerinde piyano derslerinin ilk seviyesini tamamladıklarını, TRT Çok Sesli Korosu ses sanatçısı Senem Aypar tarafından verilen piyano derslerine tüm çocuklar ve gençlerin Belediye'nin e-öğrenme portalı üzerinden kayıt oluşturarak ücretsiz ulaşabildiğini bildirdi.

Altınok, eğitim programlarına katılmak isteyen vatandaşların, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nın (KEÇMEK) kecmek.keciören.bel.tr web adresine ulaşarak ilgi duydukları branşlara kayıtlarını yaptırabileceğini aktardı.

Pandemi döneminde vatandaşın kültür ve sanat faaliyetlerinden uzak kalmaması için hayata geçirilen ve 7 branşta devam eden e-konservatuvar hizmetini önemsediklerini belirten Altınok, piyanonun yanı sıra bağlama, ut, gitar, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çocuk korosu kurslarında da derslerinin devam ettiğini bildirdi.

- "Enstrüman iyi bir arkadaştır"

TRT Çok Sesli Korosu ses sanatçısı Senem Aypar da piyano derslerinin ilk seviyesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Piyano derslerimizin birinci seviyesinde enstrümanı tanıttık, oturma pozisyonlarını, el koordinasyonunu ve notaları öğrettik. Sağ elimizle sol anahtarını, sol elimizle fa anahtarını okuyarak beyni ikiye böldük ve bir bakıma iki dili birden konuşma faaliyetine geçtik. Dersimizi ve pratiklerimizi aksatmayan öğrencilerimizi iki ellerini birden kullanabilecek düzeye getirdik. 4'üncü seviyenin sonunda öğrencilerimiz tam manasıyla parçaları çalabilecek duruma gelecekler. Enstrüman çalmayı öğrenen her bir öğrencimiz, çaldıkları enstrümanlarla aynı zamanda iyi bir arkadaş oluyorlar. Bir yandan da çocuklarımıza tek başlarına vakit geçirmenin anahtarını veriyoruz."

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