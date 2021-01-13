​​Keçiören Belediyesi e-konservatuvarında ücretsiz piyano dersi

Keçiören Belediyesi, e-konservatuvar hizmetiyle Keçiörenliler tarafından en çok talep edilen branşlardan biri olan piyano eğitimlerinde ilk seviyeyi tamamlayarak önemli bir aşama kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir ilk olarak hizmete sundukları e-konservatuvar eğitimlerinde piyano derslerinin ilk seviyesini tamamladıklarını, TRT Çok Sesli Korosu ses sanatçısı Senem Aypar tarafından verilen piyano derslerine tüm çocuklar ve gençlerin Belediye'nin e-öğrenme portalı üzerinden kayıt oluşturarak ücretsiz ulaşabildiğini bildirdi.

Altınok, eğitim programlarına katılmak isteyen vatandaşların, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nın (KEÇMEK) kecmek.keciören.bel.tr web adresine ulaşarak ilgi duydukları branşlara kayıtlarını yaptırabileceğini aktardı.

Pandemi döneminde vatandaşın kültür ve sanat faaliyetlerinden uzak kalmaması için hayata geçirilen ve 7 branşta devam eden e-konservatuvar hizmetini önemsediklerini belirten Altınok, piyanonun yanı sıra bağlama, ut, gitar, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çocuk korosu kurslarında da derslerinin devam ettiğini bildirdi.