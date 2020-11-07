YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Keçiören Belediyesi köylere "tandır damı" inşaat desteğini sürdürüyor

Keçiören Belediyesi köylere "tandır damı" inşaat desteğini sürdürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.11.2020 13:36 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemize bağlı dört köyde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Kösrelik köyünde inşa ettiğimiz tandır damını dört köyümüze de inşa edeceğiz"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyünde temelleri atılan tandır damının yapımında sona gelindiğini, Sarıbeyler köyünde ise tandır damı inşaatının devam ettiğini belirterek, "İlçemize bağlı dört köyde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Kösrelik köyünde inşa ettiğimiz tandır damını dört köyümüze de inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok yaptığı açıklamayla, Keçiören Belediyesi'nin Kösrelik köyünde yapımı tamamlanmak üzere olan, Sarıbeyler köyünde ise inşası tüm hızıyla devam eden tandır damı projesini Çalseki ve Güzelyurt köylerinde de hayata geçirerek köylülerin hizmetine sunacağını kaydetti.

Kösrelik köyündeki tandır damı yapımında sona yaklaşıldığının müjdesini veren Altınok, "Köylülerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği tandır ekmeği sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok şunları kaydetti:

"İlçemize bağlı dört köyde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Kösrelik köyünde inşa ettiğimiz tandır damını dört köyümüze de inşa edeceğiz."

Altınok ayrıca çiftçileri üretim konusunda da teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladıklarını ifade ederek, “Şehrimizi doğal ürün üretim ve satış merkezi yapacağız." diye devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
Pazarlar’da bir köy daha karantinada
Pazarlar’da bir köy daha karantinada

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:53
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.