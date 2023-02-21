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Keçiören Belediyesi uzman ekipleri hasar tespiti için sahada

21.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremin meydana geldiği ilk günün ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderilen uzman ekiplerin şimdi hasar tespit çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen mimar, mühendis, inşaat teknikerinden oluşan uzman teknik ekip Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'daki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluşturduğu mobil koordinasyon merkezlerinin organizasyonuyla devam eden çalışmalarda binaların ağır hasarlı, yıkık, az hasarlı veya hasarsız olduğunun tespiti yapılıyor.

İnşaat mühendisleri tarafından kolon ve kirişlerde hasar, burkulma, kesme ve çatlama gibi durumlar inceleniyor. Kontrol edilen binaların hasar durumu belirlenerek bakanlığın sistemine veri girişi yapılıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen mimar, mühendis, inşaat teknikerinden oluşan uzman teknik ekip de Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'daki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremin meydana geldiği ilk günün ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderilen uzman ekiplerin şimdi hasar tespit çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Altınok, "Depremin yaşandığı günden bu yana belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bakanlığımızın koordinasyonuyla hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine üç ayrı gruptan oluşan ekip yönlendirdik. İnşallah hasar tespit çalışmaları özverili bir şekilde tamamlanarak şehirlerimizin yeniden inşası için seferber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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