Keçiören Belediyesi'nden 4-8 yaş grubuna ücretsiz lunapark imkanı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiörenlilerin ve ilçe dışından gelen ailelerin çocuklarıyla sıklıkla ziyaret ettiği mekanlardan biri olan lunaparkta eğlenceli anlar yaşanıyor.

Lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için kurduğumuz lunaparkımıza ilgi yoğun. Her kesimden çocuğumuzun rahatlıkla istifade edebilmesi için tesisimiz ücretsiz hizmet veriyor. Lunapark heyecanını ilk kez Keçiören'de yaşayan birçok çiçek ve meleğimiz var. Onlara bu mutluluğu yaşattığımız için bizler de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

