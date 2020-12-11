Keçiören Belediyesi’nden ev ev maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla üretimi yapılan kolonya ve dezenfektanların ev ev, kapı kapı gezilerek vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla belediye personeli tarafından oluşturulan ekip ilçenin birçok noktasında maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Ekipler aynı zamanda temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde vatandaşa hatırlatmalarda da bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

"Salgınla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde kendi öz kaynaklarımız ile üretimini yaptığımız 1 milyon adet maske, 200 bin şişe dezenfektan ve 100 bin şişe de kolonyayı vatandaşımıza dağıttık. Ben de sokak ve pazarlarımızda kolonya ve dezenfektan dağıtmaya devam ediyorum. Pandemi bitene kadar insanımızın sağlığı için üretimlerimiz devam edecek. Uzman üretim ekibimiz şuan itibarıyla çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı 30 çeşit kolonya üretimini sürdürmektedir. Ürettiğimiz 100 bin şişe kolonyayı dağıttık. Aynı zamanda 1 milyon adet maskenin de dağıtımını gerçekleştirdik. Gerekli her türlü tedbiri alarak 200 bin şişe birinci sınıf el ve cilt dezenfektanımızı da üretip vatandaşımızla buluşturduk. İlk maske, kolonya ve dezenfektan üreten belediye olarak insanımızın sağlığı için çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

