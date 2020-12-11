YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Keçiören Belediyesi’nden ev ev maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı

Keçiören Belediyesi’nden ev ev maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı

ANKARA HABERLERİ  | 11.12.2020 15:34 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla üretimi yapılan kolonya ve dezenfektanların ev ev, kapı kapı gezilerek vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla belediye personeli tarafından oluşturulan ekip ilçenin birçok noktasında maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla üretimi yapılan kolonya ve dezenfektanların ev ev, kapı kapı gezilerek vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla belediye personeli tarafından oluşturulan ekip ilçenin birçok noktasında maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Ekipler aynı zamanda temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde vatandaşa hatırlatmalarda da bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:
"Salgınla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde kendi öz kaynaklarımız ile üretimini yaptığımız 1 milyon adet maske, 200 bin şişe dezenfektan ve 100 bin şişe de kolonyayı vatandaşımıza dağıttık. Ben de sokak ve pazarlarımızda kolonya ve dezenfektan dağıtmaya devam ediyorum. Pandemi bitene kadar insanımızın sağlığı için üretimlerimiz devam edecek. Uzman üretim ekibimiz şuan itibarıyla çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı 30 çeşit kolonya üretimini sürdürmektedir. Ürettiğimiz 100 bin şişe kolonyayı dağıttık. Aynı zamanda 1 milyon adet maskenin de dağıtımını gerçekleştirdik. Gerekli her türlü tedbiri alarak 200 bin şişe birinci sınıf el ve cilt dezenfektanımızı da üretip vatandaşımızla buluşturduk. İlk maske, kolonya ve dezenfektan üreten belediye olarak insanımızın sağlığı için çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:47
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Adil Eczanesi
Cankaya
Atabek Eczanesi
Cankaya
Burcu Eczanesi
Cankaya
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Cankaya
Homurlu Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.