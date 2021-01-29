Keçiören Belediyesinden pandemi sürecinde vatandaşa rekor destek

Keçiören Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşa rekor düzeyde sosyal yardım hizmetinde bulundu.

Başkan Altınok, “İhtiyaç sahibi vatandaşımıza 16 bin adet gıda kolisi, 5 ton et dağıtımı yaptık. 310 bin TL’lik ise harcama kartı desteğinde bulunduk. 7 bin 664 adet çocuk bezi, bin 108 adet hasta bezi ve üniversitelere 60 bin kişilik sıcak çorba dağıttık. Aynı zamanda 5 bin 858 vatandaşımıza 35 bin parça kıyafet yardımı yaptık” dedi.

Başkan Altınok, pandemiyle mücadelede vatandaşın sağlığı için de birçok çalışma yaptıklarını aktararak şu bilgileri verdi:

“Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı ile 118 bin 874 vatandaşımızın eczane ve market gibi acil alışveriş ihtiyaçlarını, ev tadilatı ve marangoz işlerini karşıladık. Salgınla mücadele için öz kaynaklarımızla günlük 15 bin maske üretim kapasitesine ulaştık. 1 buçuk milyon adet maske ürettik ve dağıttık. Şu anda farklı aromalarda 30 çeşit kolonya ve 10 çeşit dezenfektan üretimimiz devam ediyor. Bugüne kadar vatandaşımıza 100 bin şişeden fazla kolonya ve 200 bin şişeden fazla dezenfektan dağıttık.”

