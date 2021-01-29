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Keçiören’de işsizlere iş imkanı

29.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi tarafından bu zamana kadar 567 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sunuldu.Keçiören Belediyesi iş bulma merkezi olarak hizmet veren Kariyer Ofisi, salgın döneminde E-Kariyer Ofisi olarak iş arayan vatandaşlardan başvuru almayı sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi tarafından bu zamana kadar 567 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sunuldu.
Keçiören Belediyesi iş bulma merkezi olarak hizmet veren Kariyer Ofisi, salgın döneminde E-Kariyer Ofisi olarak iş arayan vatandaşlardan başvuru almayı sürdürüyor. Belediye yetkilileri ise başvuru yapan vatandaşları meslek dallarına göre çeşitli sektörlere yönlendirmek için yüz yüze mülakatları devam ettiriyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Özellikle pandemi döneminde işsiz kalan vatandaşlarımız Kariyer Ofisimize yoğun bir şekilde başvuru yapıyor. Biz de meslek dallarına göre mülakatlar yaparak işverenlerimize aradıkları kalifiye personelleri yönlendiriyoruz. Bu sayede iş bulduğumuz vatandaşımız uzun soluklu bir çalışma hayatına atılıyor ve bulunduğu sektörde daha kalıcı oluyor” ifadelerini kullandı.
Başkan Altınok, Ankara’daki işverenlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş arayan vatandaşlar için ön ayak olmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Altınok, “Kovid-19 salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa e-Kariyer Ofisi ile çözüm buluyoruz. İş arayan vatandaşımızı meslek dallarına göre işverenimize yönlendiriyor, aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak mesleklerini icra etmelerini sağlıyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyorlar. Böylece onların iş sorununa, işverenimizin de nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz. İş arayanlar da işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar” açıklamalarında bulundu.

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