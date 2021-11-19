Keçiören'de patlama yaşanan binada ağır yaralanan bir çocuk hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada ağır yaralanan iki çocuktan birinin hayatını kaybettiğini, diğer çocuğun durumunun ise ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

