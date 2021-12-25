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Keçiörengücü Ankara derbisini kazanmayı hedefliyor

25.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Son haftalarda hem oyun hem performans olarak yükselen bir grafiğimiz var" - "Yarın MKE Ankaragücü ile ligin son maçını oynayacağız. Bizim şiddetle puana ihtiyacımız var, MKE Ankaragücü ise zirve mücadelesi veriyor." - "Zorlu bir derbi olacak. İnşallah sadece futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olur" - "İkinci devrede inşallah üst sıraları kovalayan, korkulu rüya görmeyen bir Ankara Keçiörengücü olacağız"

FATİH GAZİOĞLU - Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, yarın oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Taner Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın lige puan kayıplarıyla başladıklarını hatırlatarak, "Ancak son haftalarda hem oyun hem performans olarak yükselen bir grafiğimiz var. En alt sıradaydık ama çocukların inancı, coşkusu üst seviyede. Bu sayede son 5 haftadan beri yenilmeyen bir takım haline geldik." dedi.

Futbolcuların her maçı daha çoşkulu oynadıklarını anlatan Taşkın, "Yarın MKE Ankaragücü ile ligin son maçını oynayacağız. Zorlu bir derbi olacak. Güzel bir Ankara derbisi olsun. İnşallah sadece futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olur." diye konuştu.

"Bizim şiddetle puana ihtiyacımız var, MKE Ankaragücü ise zirve mücadelesi veriyor" diye konuşan Taşkın, şunları kaydetti:

"Onlar adına da çok önemli bir mücadele olacak. Biz de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyoruz. Bir haftalığına da olsa tehlikeli bölgenin bir üst sırasına çıktık. Tabii maddi manevi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlar belli. Buna rağmen kulüp başkanımız Sedat Tahiroğlu desteklerini esirgemiyor. Kulübümüzde oyuncuların bütün ödemeleri, hem prim hem de maç başı olarak yapılıyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Kendisiyle her konuda istişare halindeyiz. Fikrini soruyoruz, o da bizlere soruyor. Bizler için antrenman yapabileceğimiz güzel bir tesis yapılıyor şu an. Yapılan kolay bir iş değil. Kendisine, yönetimimize teşekkür ediyorum. İkinci devrede inşallah üst sıraları kovalayan, korkulu rüya görmeyen bir Ankara Keçiörengücü olacağız."

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 17 maçta 19 puan alan Ankara Keçiörengücü, 15'inci sırada yer alıyor. Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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