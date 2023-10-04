Kedi tırmığından kaynaklandığını zannettiği şişlik tümör çıktı

Seden Baş, 6 yıl önce sokaktaki bir manav tezgahının altında bulduğu yavru kediyi sahiplendi ve ona sıcak bir yuva sundu.

"Şans" ismini verdiği kedisinin, 1 yıl önce sürekli sağ memesinin üstüne yatması veya atlaması nedeniyle oluştuğunu düşündüğü şişlik nedeniyle hastaneye başvuran Baş, yapılan tetkikler sonrası meme kanseri olduğunu öğrendi.

Kemoterapi ve immünoterapi ile meme kanserini yenmeyi başaran Baş, tedavi sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak farkındalık oluşturuyor.

"ŞANS BENİM GERÇEKTEN ŞANSIM OLDU"

Seden Baş, AA muhabirine, kedisi Şans'ın ona ikinci bir yaşam şansı verdiğine inandığını söyledi.

Şans'ın çok hırçın bir kedi olduğunu ve kimseye yaklaşmadığını anlatan Baş, "Anneleri ölmüş yavrulardan bir tanesini sahiplendim. Şu an 6 yaşında. Çok zor bir dönemden geçiyordum. Bana uğur getirmesini istediğim için ona Şans adını verdim. Bana böyle bir hayat şansı vereceğini asla bilmiyordum." dedi.

Kedisi Şans'ın sürekli, daha sonra tümör olduğu belirlenen sağ göğsüne yattığını dile getiren Baş, şöyle devam etti:

"Şans oradaki tümörü bana haber verdi aslında. Geçen sene ekim ayında başladı ağrılarım. Doktorlara gittiğim zaman bu öyküyü anlattığımda kedi tırmığı olarak nitelenen bir hastalık olabileceğini söylediler. 3 ay zaman kaybettim. Ocak ayında evre 3 C meme kanseri tanısı aldım. Şans benim gerçekten şansım oldu. Adının karşılığını verdi. Hikayem böyle başladı."

Kemoterapinin mayıs ayında tamamlandığını radyoterapinin de son dönemlerinde olduğunu söyleyen Baş, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktardı.

Seden Baş, hastalığı süresince Şans'ın hiç yanından ve göğsünden ayrılmadığını, tümörden kurtulunca kedisinin de normale döndüğünü ifade etti.

"ÜÇ GÜN ÇOK AĞLADIM"

Hastalığı öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını vurgulayan Baş, şöyle devam etti:

"Benim 3 günlük bir yas sürecim oldu. Gerçekten kolay bir kabulleniş süreci değil aslında. Eskiden insanların başına geldiği zaman 'Nasıl kaldırıyorlar?' diyordum. Yani nasıl bunu atlatabiliyorlar? Böyle pozitif olabiliyorlar? Oluyormuş insan gerçekten. Üç gün çok ağladım. Dördüncü gün artık duyabileceğim her şeyi duyduktan sonra eski 'Seden' oldum. Gülmemle tanınan bir insandım ve yine gülmeye başladım."

İnsanlara moral vermeye başladığını belirten Baş, şöyle devam etti:

"Ben agresif bir tümöre sahiptim ve yaşım çok genç. İnsanlar beni gördükçe daha çok motive olmaya başladılar. O kadar güzel mesajlar alıyorum ki onlardan. Hasta yakınları bana ulaşıyorlar, moral olsun diye çocuklarına gösteriyorlar. Böyle bir kitleye ulaşabileceğim aslında hiç aklıma gelmemişti bu zamana kadar ama insanlara umut vermek güzel bir şey."

DOÇ. DR. BULUT'TAN MEME TARAMA ÇAĞRISI

Seden Baş'ın tedavi gördüğü Medicana Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Bulut, halk arasında "kedi tırmığı" olarak bilinen bir hastalık olan "enfeksiyöz granülomatöz mastit" ile tümör belirtilerinin benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Seden Baş için kanser tanısının biyopsiden sonra kesinleştiğini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Lenf bezleri pozitifti, lokal ileri dediğimiz bir aşamadaydı. Kemoterapi ve immünoterapi ile başladık tedavisine. Seden, güçlü bir kadın. Tedaviye de çok inandı. Gerçekten inanmak bu işin belki de en önemli kısımlarından biri. Bu hastalığı yenebileceğini, tedaviyle düzelebileceğine inandı. Kitlenin küçüldüğünü gördükçe daha da motive oldu açıkçası."

Gülcan Bulut, meme kanseri konusunda özellikle kadınların dikkatli olmasını ve tarama yaptırmasını istedi.

