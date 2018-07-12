Kedicik Tülay Kumaşçı kayıp! İşte Adnan Oktar'ın kaçan kedicikleri

Dün Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyonda 106’sı kadın 235 kişi vardı. Oktar'ın kedicikleri olarak bilenen kadınlardan sosyal medyada en ünlü olanları ise kayıplara karıştı.

İddialara göre kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar var.

Bir diğer kaçan isimse Serap Akıncıoğlu. Akıncıoğlu, bir dönemin gözde mankenlerinden biriydi.

Oktar'ın sosyal medyada en çok dikkatleri çeken 'kediciği' Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında...

İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Kumaşçı, Adnan Oktar'la bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp bir daha da ayrılmadığını söylemişti.

