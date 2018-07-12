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Kedicik Tülay Kumaşçı kayıp! İşte Adnan Oktar'ın kaçan kedicikleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

"Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar dün yapılan büyük bir operasyonla gözaltına alınmıştı. 'Kedicik' denen kadınlardan çoğu dün gözaltına alındı ama bir kısmının kaçtığı iddia edildi! İşte kaçan kedicikler

Kedicik Tülay Kumaşçı kayıp! İşte Adnan Oktar'ın kaçan kedicikleri

Dün Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyonda 106’sı kadın 235 kişi vardı. Oktar'ın kedicikleri olarak bilenen kadınlardan sosyal medyada en ünlü olanları ise kayıplara karıştı.

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İddialara göre kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar var.

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Bir diğer kaçan isimse Serap Akıncıoğlu. Akıncıoğlu, bir dönemin gözde mankenlerinden biriydi.

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Oktar'ın sosyal medyada en çok dikkatleri çeken 'kediciği' Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında...

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İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Kumaşçı, Adnan Oktar'la bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp bir daha da ayrılmadığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Ayça Gökçaylar tülay kumaşçı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
trafoya girmişlerdir oraya bakin
bir kedim bile yok.. isteyen kedicikler sığınma yapabilir..
bir kaç tanesi bana geldiler ... almadım tabii ki :)
tülay seni ben saklarım yeterki gel
HEPSİ SOKAK KEDİSİ OLUR
Kendisi lise mezunu çevresi İTÜ-BOĞAZİÇİ gibi okul mezunu kızlarla dolu.Ya bu adam çok akıllı ve çok paralı yada bu üniversiteli kızlar çok....
Hepsi sokak kedisi olur
hem islamı karalıyorlardı hemde israile şurya burya ajanlık yapıyorlardı.
gel pisi pisi pisi
yillarca sex objesi olan kanal ancak yeni bir hle yapila bildi neden ne beklendi acaba
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