Kedinin ağzına batan olta iğnesini piknik yapan arkadaşlar çıkardı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağzına olta iğnesi batan kediyi piknik yapan arkadaşlar kurtardı.

Küçüksu Mesire Alanı'na piknik yapmaya giden Ferhat Topçu, Yunus Aytaç ve Fatih Aytaç, yanlarına gelen bir kedinin ağzına olta iğnesi battığını gördü.

Kedinin ağzındaki iğneyi çıkartan arkadaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Yunus Aytaç, AA muhabirine, yanlarına gelen kedinin acı çektiğini fark ettiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla pense yardımıyla olta iğnesini kediye zarar vermeden çıkarttıklarını belirten Aytaç, "Uzun süre yemek yiyemediğini düşünüyoruz. Pikniğimiz bitene kadar yanımızda durdu, yemeğimize de ortak oldu. Gördüğümüz kadarıyla ağzında herhangi bir sorunu yoktu. Olsaydı veterinere götürecektik." dedi.

