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Kediye yapılanlara dayanamadı! Demet Evgar hayvanlara işkence edenleri yakalamak için yeni bir yöntem önerdi

07.05.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Evgar, iki gözü de oyulan bir kedi görünce dayanamadı. Instagram'da isyan ederek hayvanlara yapılanlara ses çıkarılmasını istedi.

Kediye yapılanlara dayanamadı! Demet Evgar hayvanlara işkence edenleri yakalamak için yeni bir yöntem önerdi

Bu sezon "Alev Alev" dizisiyle ekrana gelen Demet Evgar, bu dizi için sezonun en sevilen işlerinden "Kırmızı Oda"yı bile reddetti. Ama proje hayli iddialı olmasına rağmen rating yarışında geride kaldı. Maalesef "Alev Alev" bu ay izleyiciye veda edecek. Neyse ki, Demet Evgar izleyicilerin gönlündeki çok özel yerini korumaya devam ediyor. Bunun bilincinde olan ünlü oyuncu, sosyal medyada pek çok konuda takipçilerini uyarıyor ve farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Kedinin haline dayanamadı

Demet Evgar

Demet Evgar, doğayla ve hayvanlarla iç içe büyüyen, şimdi de hayatında evcil hayvanlara hep yer veren bir isim. Ama son paylaşımı hayvanların sevimli halleriyle ilgili değil, iki gözü de oyulan bir kediyle ilgiliydi. Ünlü oyuncu, korkunç bir vahşetten sağ çıkan kediyi ameliyat eden doktoru paylaştı ve isyan etti.

Demet Evgar Instagram

Demet Evgar, hayvanlara yapılan eziyetlerin tıpkı insanlara yapılan zulümler gibi ele alınmasını istiyor. Ona göre, insanların başına bir şey geldiğinde suçluyu bulmak için yapılan her şey, hayvanlar için de yapılmalı. Adli tıp ve olay yeri inceleme ekibi de buna dahil. Hayvanlara işkence edenlere "Canavar" diyen Demet Evgar, böyle bir sistem gelmediği sürece olanların önüne geçilemeyeceğini söylüyor.


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Demet Evgar
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