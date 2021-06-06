Kefaret 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu muydu senin intikam planın?"

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Özge Özacar, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kefaret bu akşam 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanacak. Kefaret 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Meltem Zeynep'e "Bu muydu senin intikam planın?" diyor. İşte ayrıntılar....
Müzik öğretmeni olan Zeynep beş yıl önce iki küçük çocuğu ve eşi işe yeni tayin oldukları kasabaya yerleşir. O zamanlar Zeynep hayatlarının çok güzel olacağını düşünür. Doğum gününde bir dilek diler. Ardından her şeyini kaybeder. Zeynep'in elinde ne varsa 5 yıl içerisinde yok olur
Zeynep'e aşık olan Sinan komiser bu aşk yüzünden işinden atılır. Ancak Zeynep'i terk etmez. Kaybettiklerini geri almak isteyen Zeynep içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için birçok yol dener ancak başaramaz. Ancak elinde bir şansı daha kalmıştır ve o şansı kullanacak kadar gözü karadır. Zeynep, bu yolculukta Sinan'ın da desteği ile istediklerini almak için var gücüyle savaş verir.
Mehdi, Sinan'ın tuzağına gelmiştir. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklar. Zeynep, Sude'yi kaybetmek istemez. Bunun için plan yapan Zeynep, Selena'yı kandırır. Fulya'nın ise Selena hakkında farklı planları vardır. Meltem'in içindeki iyiliği ortaya çıkarmaya çalışan Alp hayal kırıklığına uğrar.
Kefaret dizisinin oyuncularının isimleri aşağıdaki gibidir:
Nurgül Yeşilçay
Mert Fırat
Yurdaer Okur
Özge Özacar
Ege Kökenli
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