Kefaret 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu muydu senin intikam planın?"

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Özge Özacar, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kefaret bu akşam 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanacak. Kefaret 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Meltem Zeynep'e "Bu muydu senin intikam planın?" diyor. İşte ayrıntılar....

KEFARET 29. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

bölüm 2. fragmanında Meltem'in Zeynep'ten hesap sorarak "Bu muydu senin intikamın? Alp'i kullanarak yerle bir ettin beni" diyor. Öte yandan Meltem, Alp'e aşkını haykırıyor. Peki Kefaretin yeni bölümünde başka neler olacak? Yeni bölüm bu akşam 20.00'da FOX tv'de...

KEFARET DİZİSİ KONUSU

Müzik öğretmeni olan Zeynep beş yıl önce iki küçük çocuğu ve eşi işe yeni tayin oldukları kasabaya yerleşir. O zamanlar Zeynep hayatlarının çok güzel olacağını düşünür. Doğum gününde bir dilek diler. Ardından her şeyini kaybeder. Zeynep'in elinde ne varsa 5 yıl içerisinde yok olur

Zeynep'e aşık olan Sinan komiser bu aşk yüzünden işinden atılır. Ancak Zeynep'i terk etmez. Kaybettiklerini geri almak isteyen Zeynep içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için birçok yol dener ancak başaramaz. Ancak elinde bir şansı daha kalmıştır ve o şansı kullanacak kadar gözü karadır. Zeynep, bu yolculukta Sinan'ın da desteği ile istediklerini almak için var gücüyle savaş verir.

KEFARET 28. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi, Sinan'ın tuzağına gelmiştir. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklar. Zeynep, Sude'yi kaybetmek istemez. Bunun için plan yapan Zeynep, Selena'yı kandırır. Fulya'nın ise Selena hakkında farklı planları vardır. Meltem'in içindeki iyiliği ortaya çıkarmaya çalışan Alp hayal kırıklığına uğrar.

KEFARET OYUNCULARI KİMLERDİR

Kefaret dizisinin oyuncularının isimleri aşağıdaki gibidir:

Nurgül Yeşilçay

Mert Fırat

Yurdaer Okur

Özge Özacar

Ege Kökenli



