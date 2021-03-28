MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

28.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret, her Pazar akşamı izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Meltem Ahmet'e boşanma davası açmıştı ve uzaklaştırma kararı almıştı. Peki Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (19. BÖLÜM)

KEFARET 19. BÖLÜM 1. FRAGMAN

KEFARET 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KEFARET 18. BÖLÜM ÖZET

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Sinan’ın kayıp haberi çiftliğe bomba gibi düşerken Arzu’nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Ahmet, Arzu’nun Cansu’yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır.

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan’ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp’in de yardımını alarak Meltem’i aramaktadır. Ahmet’in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.

KEFARET 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu’yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir.

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Ahmet, Arzu’ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Fragman olay oldu! 'Bu bedel ödetilecek'Fragman olay oldu! 'Bu bedel ödetilecek'
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
FOX Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Diğer Haberler

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Teşkilat 4. bölüm

Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

Arıza yeni bölüm

Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı|'Bu bedel ödetilecek'

Fragman olay oldu! 'Bu bedel ödetilecek'

Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisinde işler çığırından çıkıyor! Han’ın sırrı herkesi şoke edecek

Han’ın sırrı herkesi şoke edecek

Çukur 122. Bölüm fragmanı geldi mi? Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bu bedel ödetilecek'

Çukur'dan nefes kesen fragman: 'Bu bedel ödetilecek'

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin yayın tarihinde değişiklik

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.