Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Meltem Ahmet'e boşanma davası açmıştı ve uzaklaştırma kararı almıştı. Peki Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (19. BÖLÜM)

KEFARET 19. BÖLÜM 1. FRAGMAN

KEFARET 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KEFARET 18. BÖLÜM ÖZET

Sinan’ın kayıp haberi çiftliğe bomba gibi düşerken Arzu’nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Ahmet, Arzu’nun Cansu’yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır.

Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan’ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp’in de yardımını alarak Meltem’i aramaktadır. Ahmet’in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.

KEFARET 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu’yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir.