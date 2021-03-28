Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Zeynep tutuklandı!

Her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Meltem Ahmet'e boşanma davası açmıştı ve uzaklaştırma kararı almıştı. Peki Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KEFARET 19. BÖLÜM 1. FRAGMAN
KEFARET 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN
Sinan’ın kayıp haberi çiftliğe bomba gibi düşerken Arzu’nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Ahmet, Arzu’nun Cansu’yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır.
Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan’ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp’in de yardımını alarak Meltem’i aramaktadır. Ahmet’in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.
Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu’yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir.
Ahmet, Arzu’ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.