Aykut Kocaman noktayı koydu! "Dünya yeniden kurulsa, Fenerbahçe yeniden oluşsa bir daha görmeyiz"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor'a konuk oldu.

"YA FENERBAHÇE, YA MİLLİ TAKIM!"

SORU: Sunucu Ender Bilgin: "Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?"

A Spor yayınına konuk olan Aykut Kocaman: "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı.

Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim.

Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim."

MİLLİ TAKIM, DÜNYA KUPASI

"Bu kadar yatırımın, verilen önemin karşılığında 24 sene Dünya Kupası'na gidememek, uzun bir süre. Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası finallerinde Türkiye'nin tesadüfen olmaması lazım! Hep oralarda olmamız lazım. Olmadığımız zaman tesadüf olmalı.

Perşembe gününden itibaren Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. İki takımın da olumlu ve olumsuz özellikleri söylendi. Daha eklenecek bir şey yok. Daha etkileyici ne olabilir diye düşündüğümde, o gün duyguları yönetmek olacak. Antrenörlüğün de sırrı bu. Dünya Kupası da bir kaç ay sonra başlayacak, duygular öne çıkacak.

Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar... Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup."

"Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu var. Hakkını teslim etmek lazım. Vincenzo Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zigzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor.

Milli Takımı izlerken, canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an Milli Takımı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. İyi yönetiyor bence."

"BURAK YILMAZ MI, AYKUT KOCAMAN MI?"

"Burak Yılmaz mı, ben mi? Vincenzo Montella, beni tercih eder gibi. Aslında şaka yaptım burada (gülerek). Burak Yılmaz'a takılmak için söyledim.

Burak Yılmaz'ın kariyeri benim çok çok üstümde. Bunu söylerken de vazgeçtim. Öndeki oyunculardan baskı istiyor Montella. Bu yüzden biraz önceki şakamı geri alıyorum. Maçlarda dolaşan, adam eksiltebilen, kenara gelebilen forvet arıyor."

"TFF BAŞKANININ DAHA DİKKATLİ OLMASINDA FAYDA VAR..."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun 'Romanya, Slovakya ve Kosova'yı yenemiyorsak Dünya Kupası'na gitmeyelim' açıklaması ve "En karakterli Milli Takım" sözleri...

Aykut Kocaman: "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri doğru değil. Federasyon başkanının daha temkinli olması lazım. Gücümüzü belirtirken, rakipler üzerinden konuştuğumuzda motivasyon artıyor ve yanlış oluyor.

Bu Milli Takım grubu çok özel! Saha içi ve saha dışı duruşlarıyla özeller ama bütün futbol tarihi ile eşleştirmek de doğru olmadı.

Beni de bu takım gururlandırıyor ama futbol tarihi bu takımdan oluşmuyor! TFF Başkanı'nın daha dikkatli olmasında fayda var."

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA DEĞİNDİ!

SORU: "Bu tablo size ne anlatıyor?"

"İki takım dışında Trabzonspor'un da son haftalara eşlik etmesini anlatıyor. Son yıllara göre ciddi bir değişim diyebiliriz.

Milli aradan sonra ya tamamen perçinlenecek durum, ya da iki takım yine devam edecek! Trabzonspor belki ikinciliğe gidebilir. Trabzonspor kazanırsa, çok çok farklı tablo olabilir. Bütçe ve verimlilik anlamında Trabzonspor için çok iyi puan. Fatih Tekke iyi iş yaptı.

Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray ile yarışabileceğini düşünerek mali anlamda onların tarafını seçti. Bu bir tercih, saygı göstermek lazım.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın; diğer iki takımla yarışma şansı olmuyor! Sahada sonucu yüksel kaliteli oyuncular söylüyor. Trabzonspor krizi fırsata çevirmek için sezon başında bir tercih yaptı. Buraya kadar iyi geldiler. Beşiktaş daha önce kriz dönemlerinde, düşük bütçelerle daha iyi işler çıkardı.

Trabzonspor da bugün iyi işler yaptı. Sezon bittiğinde nerede olur bilmiyoruz. Tersi olsa bile Trabzonspor için cümlelerim değişmeyecek. Eğer iyi bitirirlerse, inşa dönemleri olacak bu sene Onun üstüne bir şeyler koyarak ileri götürmeye çalışacaklar. Şu tabloda Trabzonspor beklentilerin daha üzerinde ve diğer takımların önünde görünüyor."

"ALTINI DOLDURMADAN YUKARILARA ÇIKARSAN, DÜŞÜŞ DAHA SERT OLUR!"

SORU: "Mauro Icardi ile başlayan yıldız transferi dönemi var. Bu sizce devam edebilir mi?"

Aykut Kocaman: "Ne yazık ki böyle devam etmeyecek! Mali olarak altı yok! Suni ve zorlama yöntemlerle, yürütülen duygular bir süre sonra acı bir şekilde geriye dönecek. Gerçeği bu.

1984 yılında profesyonel oldum, yıl 2026! Ve 42 yıl geçti, bu paraların karşılığının olmadığını görüyorum.

Borçlar, 5 yıl sonra bugün konuşulanın 6 katı olacak! Bu yarış bize bir şey getirmiyor! Hormonlu, içi boş bir büyüme!

Avrupa'da son 16'lar, 4-5 yılda bir son 8 olabilir Şampiyonlar Ligi'nde... Bu paralarla, bunları olabilirdik. 10-12 yıl önce bunların olabileceğini söyledim. Bugünkü paralarla ise zaten öyle olması lazım!

Soru şu; Avrupa'da bu başarılar oldu mu? Olmuyor! Peki bu parayı nasıl süspanse edeceğiz!

Şampiyonlar Ligi'nde arada sırada ilk 8, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final ve üstünde Türk takımları olmalı! Orada olamaman tesadüf olmalı!

Altını doldurmadan yukarılara çıkarsan, düşüş daha sert olur!"

"EVDEN ÇIKMAMI İSTEMİYORLAR!"

"Sadece Sidiki Cherif ile ikinci yarıya başlar mıydınız? Böyle bir soru var!"

Aykut Kocaman: "Benim sosyal medyam yok! Çok sıra dışı yorumlar var! Aykut Kocaman düşmanlığı var, benim evden dışarı çıkmamı istemiyorlar! Gözümle görmedim ama gelen bilgiler böyleydi! Daha önce söylediğim her şeyin arkasındayım!

Fenerbahçe ve Milli Takım için çabam olmadı! Şartlar böyle oluşursa olur. Milli Takım için aklımız yettiğince bir şeyler söyledik. Fenerbahçe olarak beklentim sıfır! Kuracağım cümleler dönemsel olarak, ne oldu, ne olabilir!"

"ÜÇ TRANSFER LAZIMDI!"

"Fenerbahçe'nin net bir santrfor ihtiyacı olduğunu söyledim. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin aranan özelliklerde olmadığı kabul görüştü.

Moussa Sow geldi, ilk Beşiktaş maçı... İlk top geldi ve bir kontrol etti, Fenerbahçe ile olayını bitirdi! Kabul gördü. Çünkü Fenerbahçe çok kabul etmez, çok seçici.

Kendi düşüncelerim olarak net forvet ve net stoper lazım olduğunu söyledim. Bir de sol bek gerektiğini belirttim.

1-1 biten Fenerbahçe - Galatasaray maçını izlerken, Fenerbahçeliler adına sıkıntıya sokan bir durum oldu. O maçı kazanabilirdik. Ancak net bir fark gözükmüştü, o yüzden söyledim.

Ayrıca fırsat olursa, topla iyi giden bir oyuncu alınırsa, Galatasaray ile baş etme ve geçme şansımız olabileceğini söyledim."

"DÜNYA YENİDEN KURULSA BİR DAHA GÖRMEYİZ..."

"Dünya yeniden kurulsa, Fenerbahçe yeniden oluşsa; Samsunspor maçındaki 3'lüyü bir daha görmeyiz! Buna mahkum kalmazdı herhalde Fenerbahçe!

Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan 3'lüsüne mahkum kalmazdı! Abartarak söylüyorum tabii..."

HAKEMLER!

"Hakemler günah keçisi olarak kabul edildi. Yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular, ben de dahil bunlar yapıldı. Hakemler günah keçisi ve en kolay saldırılacak, kendini temize çıkarılacak yer!

TFF ve MHK, belli bir yere geldikten sonra arkalarında duramıyor! Hakemlerin bunun karşısında durma şansı yok! Hakemleri koruyan kurumun da, hakemleri koruyan kurumu koruyan kurumun da buna karşı koyma şansı yok! Bu davranış, bu iklimde değişmeyecek!

Çok çocukça geliyor bana! İklimde değişiklik olmadan, hakemlerin değişeceğini düşünmek çocukça geliyor bana. Karamsar değil, gerçekçi bir insanım. Yabancı hakem söylemleri, daha da kötü! İklimi değiştirmek yerine daha parçalayıcı! Yabancı hakem geldi, daha sonra ne olacak?

Hakemler pirüpak, MHK pirüpak, TFF pirüpak değil! Burası ne kadar kirliyse, onlar da o kadar kirli! Kendileri korumak için bu bataklığa girdiler! Yabancı VAR falan getirmek, acayip çocukça geliyor. Kimsenin hakemleri düşündüğü yok ama hakemler de pirüpak değil! Bu arada hakemlerin gidişatı değiştiren çok güçlü organizasyonları da oldu!

Hakem müessesi de çok masum değil; bizim gibi! Antrenörler için de böyle!"