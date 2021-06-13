Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı!| Zeynep, Sinan'dan ayrılıyor mu? Yeni bölümde neler olacak?

Her Pazar saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Kefaret, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Zeynep Selena’dan kurtulmayı başarmış ve Ayşe Hanım Sude’yi Zeynep’ten ayırmak istemişti. Peki Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte Kefaret yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KEFARET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (29. BÖLÜM)

Kefaret dizisinin 29. bölümünde Zeynep Selena’dan kurtulmayı başarır. Ayşe Hanım Sude’yi Zeynep’ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başlayacaktır. Meltem ise hayatını düzene sokmaya çalışır. Arzu gözden uzak bir köy evinde kendine sığınacak bir yer bulur. Münevver, Kadir’den ayrılmaya karar verecektir.

KEFARET YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Kefaret dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.