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  4. KEFEK Başkanı Aksal, Türkiye'nin dünyadaki enerji sorununun çözümünde anahtar olacağını belirtti:

KEFEK Başkanı Aksal, Türkiye'nin dünyadaki enerji sorununun çözümünde anahtar olacağını belirtti:

18.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye, tahıl krizinde Ukrayna’ya çözüm bularak, tahılın dünya piyasalarına ulaşımını sağlamıştı şimdi de enerji üssü oluyor" - "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kurulması planlanan enerji merkezi konusunda Trakya'yı işaret etti, Tekirdağ da olabilir, Kırklareli de olabilir ama Edirne en iyi adaylardan biridir. Edirne Avrupa’ya geçiş güzergahıdır"

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus doğal gazının Avrupa'ya aktarılmasında Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için en uygun yer olarak Trakya'yı işaret ettiğini, bu kapsamda Edirne'nin en iyi adaylardan biri olduğunu ifade etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın tahıl deposu olmasının yanı sıra enerji üretiminde de çok ciddi kaynak olduğunu belirtti.

Avrupa'nın doğal gaz konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olduğunu aktaran Aksal, Avrupa'nın şu an ABD'den kaya gazı ve petrol aldığını fakat bunun lojistik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Gıda ve enerjinin dünya çapındaki en büyük iki konu olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Çözüm arayışlarında tüm gözler ülkemize çevrildi. Türkiye, tahıl krizinde Ukrayna’ya çözüm bularak, tahılın dünya piyasalarına ulaşımını sağlamıştı şimdi de enerji üssü oluyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bundan sonra enerji konusunda Türkiye’yi muhatap alacaklarını söyledi. Türkiye, coğrafi konum olarak bir geçiş noktasındadır. Azerbaycan’ın dahil olduğu TANAP Projesi ve Rusya'nın da Türk Akımı Projesi var. Türkiye halihazırda enerji güzergahı konumundadır.

Kendisinde doğal gaz ve petrole sahip olmayan ancak Avrupa'ya geçiş yapan başka ülke de yok. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kurulması planlanan enerji merkezi konusunda Trakya'yı işaret etti, Tekirdağ da olabilir, Kırklareli de olabilir ama Edirne en iyi adaylardan biridir Edirne Avrupa’ya geçiş güzergahıdır. Türkiye’nin ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa Birliği üzerinden yapıyoruz. Bu ihracatta Edirne’deki sınır kapıları üzerinden gerçekleşiyor."

Enerji konusunda merkezin Edirne olacağını düşündüklerini vurgulayan Aksal, Türkiye'nin, dünyadaki enerji sorununun çözülmesinde anahtar olacağını belirtti.

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Keşan Fatma Aksal doğalgaz

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