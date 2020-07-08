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Keklik avcısına para cezası

VAN HABERLERİ  | 08.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak yavru keklik avlayan 1 kişiye toplam 6 bin 87 TL idari para cezası kesildi.Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 1 araçta arama yapıldı.

Keklik avcısına para cezası

Van’ın Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak yavru keklik avlayan 1 kişiye toplam 6 bin 87 TL idari para cezası kesildi.
Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve araçların bagaj kısmında 4 Yavru Çil Keklik tespit edildi. Kekliklere el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bin 575 TL tazminat ve 4 bin 512 TL idari para cezası verildi. Yetkililer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Keklik avcısına para cezası

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