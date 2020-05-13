Kelime Oyunu 750'nci bölümüyle ekrana geliyor!

teve2’nin, sevilen yarışma programı Kelime Oyunu 750’nci kez izleyici ile buluşacak. Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen ve yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen yarışmanın bu çok özel bölümü 15 Mayıs Cuma akşamı 19.45'te ekrana gelecek.

Keyifli ve heyecanlı dakikaların yaşanacağı bu bölümde sorulara verilen ilginç cevaplar herkesi şaşırtacak.

Kelime Oyunu, hafta içi her gün yeni bölümleri, haftanın finali ile de cumartesi günleri saat 19.45’te teve 2’de.

