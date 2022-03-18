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Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol kimdir? Ali İhsan Varol nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

18.03.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Teve 2'de ekrana gelen, bilgi yarışmasının ünlü sunucusu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol kimdir? Ali İhsan Varol nereli ve kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol kimdir? Ali İhsan Varol nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol, pişmaniye ile ilgili ifadeleri sebebiyle gündem oldu. Ünlü sunucu, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Ali İhsan Varol kimdir? Ali İhsan Varol nereli ve kaç yaşında? Evli mi? TEVE 2'de yayınlanan bilgi yarışması Kelime Oyunu'nun sunucusu Ali İhsan Varol'un hayatı ve biyografisi haberimizde.

KELİME OYUNU SUNUCUSU ALİ İHSAN VAROL KİMDİR?

Ali İhsan Varol, 28 Haziran 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ali İhsan Varol'un Çerkes kökenli olduğu bilinmektedir.

İki kardeşi olan Varol, üniversitede önce “Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri” ardından “İstanbul Üniversitesi Tarih” bölümüne, sonrasında ise “Açık öğretim Kamu Yönetimi Bölümü’ne” yazılmış olsa da üçünü de bırakmıştır.

Ali İhsan Varol, Ankara Üniversitesini bıraktığında Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti ve 1,5 yıl orada otomobil kiralama işinde çalıştı.

Turizm sektörüyle başladığı iş hayatına, Televizyon sektörüne geçip prodüksiyon asistanlığı yapmaya başladı. Dört yıl prodüksiyon asistanlığı yapan Varol daha sonra metin yazarlığına başladı. Çarli dizisinin ana karakteri Çarli adlı maymunun bakıcılığını yapmış, bir dönem aynı evde yaşamıştır.

Passaparola, İkinci Bahar, Cumartesi ve Pazar Sürprizi, Hugo gibi birbirinden farklı programlarda set amirliğinden metin yazarlığına kadar ekranın arkasında farklı deneyimler edindi.

İhsan Varol, Bloomberg HT kanalında yaklaşık 4 yıl yayınlanan “Kelime Oyunu” yarışma programıyla ekran karşısına geçti. Daha sonra Show TV’de yayınlanmaya başladı. Aralık 2013 tarihinde yayından kaldırılan program uydu üzerinden yayınlanan bir kanalda devam ediyor.

Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol kimdir?

ALİ İHSAN VAROL EVLİ Mİ?

Ali İhsan Varol ile eşi Ayşe Varol 2018 yılında ayrılmıştır. Ali İhsan Varol ve Ayşe Varol'un 2014 doğumlu 1 erkek çocukları vardır.

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