Kelly Brook tatilde! "Sevgilin çok şanslı"

Kelly Brook, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Jeremy Parisi ile Ibizia'da yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Tatilden pozlarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan Brook hayranlarını mest ediyor. İngiliz sunucu ve manken Kelly Brook, tüm yılın yorgunluğunu atıyor.

Brook'un paylaşımlarına "Nasıl keyif alacağını biliyorsun!", "Sevgilin çok şanslı!" yorumları yağıyor.

Brook, bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etmişti.



