MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tartışma cinayetle bitti! Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı arkadaşı fenomen Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İntihar girişiminde bulunan Akdağ, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tartışma cinayetle bitti! Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Elif Kırav ile 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.

Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.

ISTANBUL--OYUNCU-SEVIL-AKDAG-ARKADASI-EL_667145_197795

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ISTANBUL--OYUNCU-SEVIL-AKDAG-ARKADASI-EL_667147_197795

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

ISTANBUL--OYUNCU-SEVIL-AKDAG-ARKADASI-EL_667143_197795

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

1993 yılında Mardin'de dünyaya gelen Sevil Akdağ, 2021 yılında Sevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerinde oynadığı Yasak Elma dizisinde rol aldı. Akdağ'ın çeşitli kliplerde de rol aldığı öğrenildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasıyla bu defa Paris'te! Pozlarına beğeni yağdı Kocasıyla bu defa Paris'te! Pozlarına beğeni yağdı
'Evleri ayırdılar' denmişti! Son hamlesi yine şaşırttı'Evleri ayırdılar' denmişti! Son hamlesi yine şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Arsalar, evler, araçlar... El konuldu

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Arsalar, evler, araçlar... El konuldu

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.