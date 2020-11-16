Kemal Ademi'den dikkat çeken performans

İsviçreli futbolcu, Erol Bulut'un kendisine tanıdığı şansı son derece iyi değerlendirdi. Kemal Ademi, maça hiç alışık olmadığı sol kanatta başladı. 24 yaşındaki futbolcu karşılaşma içerisinde forvette görev yapan Papiss Cisse ile bol bol yer değiştirerek oynadı.

Ademi, 24. dakikada bulduğu pozisyonda üst direğe takıldı ancak Cisse tamamlayarak Fenerbahçe'nin ilk golünü attı. Başarılı forvet, 45. dakikada ise sağdan Serhat Ahmetoğlu'nun içeriye çevirdiği topta şık bir vuruş yaparak Sarı-Lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Erol Bulut'un 90 dakika sahada tuttuğu Kemal Ademi, hücumun yanı sıra savunmada da bitmek bilmez presiyle ön plana çıktı. İsviçreli oyuncu, dünkü formuyla artık ligde de daha fazla süre almak istediğini gösterdi.

