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Caner Erkin milli formayla tarihe geçti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Uzun bir aranın ardından Milli formaya Hırvatistan maçıyla dönen ve 1 asist yapan Caner Erkin, Rusya'yı da boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, toplamda 11. asistini yaparak Ay-Yıldızlılar'da en çok gol pası veren tarihteki 7. isim oldu.

Caner Erkin milli formayla tarihe geçti

Bu sezon başında Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, Sarı-Lacivertli forma altında şu ana kadar harika bir performans göstermişti. Kanarya'da 8 maçta 3 asist yapan Caner'i, sol bekte sıkıntı çektiğimiz bir dönemde A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra yeniden aday kadroya çağırmıştı. İlk olarak Hırvatistan'la 3-3 biten hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de boy gösterdi. Hırvatlar'a karşı 1 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, Ruslar'a karşı da boş durmadı. Sol tarafta çok iyi bir performans gösteren 32 yaşındaki oyuncumuz, rakibin 1-0 öne geçmesi sonrasında Kenan Karaman'ın golünde pası veren isim oldu.

TURAN VE DİLMEN'İ GEÇTİ

26'da Kenan'a çok güzel bir orta yapan Caner, Milli forma altında 11. gol pasını vererek Cemil Turan ve Rıdvan Dilmen'i geçti, en çok asist yapan 7. oyuncu oldu. Yıldız oyuncumuz, Cenk'in çıkmasının ardından kaptan olan Hakan Çalhanoğlu'nun da son anlarda kenara gelmesiyle birlikte kaptanlık pazubandını takarak 90 dakikayı tamamladı.

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