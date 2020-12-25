Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'ya gözyaşlarıyla veda etti

TV8'de hafta için her gün ekrana gelen Doya Doya Moda programının son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Doya Doya Moda'nın jürisi Kemal Doğulu programdan ayrıldığını açıkladı. Doğulu veda sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Programda Doğulu'nun veda konuşması sırasında diğer jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever de gözyaşlarını tutamadı. Kemal Doğulu ile Uğurken Erez uzun süre birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Doya Doya Moda'dan ayrıılan Kemal Doğulu Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de program yapacak.



