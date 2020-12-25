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  4. Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 25 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 25 Aralık Cuma sonuçları

25.12.2020 21:52 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 25 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 25 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "ben senim" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 25 Aralık Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da Sabiha haftanın birincisi olarak altın kolyenin sahibi oldu.

Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'ya gözyaşlarıyla veda ettiKemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'ya gözyaşlarıyla veda etti

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta ise eleme gerçekleşmedi.

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