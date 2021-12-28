Sekiz yıl süren boşanma davası sonucunda Feryal Gülman ile resmen boşanan Kemal Gülman, kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile görüntülendi. Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Feryal Gülman’a 30 milyon maddi 30 milyon manevi tazminat ödemeye kararı çıkan dava sonucu Kemal Gülman’ın keyifsiz hali dikkat çekti. Sevgilisiyle aynı araçta dış hatlar terminaline gelen Kemal Gülman, ilk olarak sevgilisini araçtan indirdi.

SEVGİLİSİNİN ARKASINDAN GELDİ

Bavulunu eline alan Eda Cideli, havalimanına yalnız başına gireceği sırada aracından inen Kemal Gülman, sevgilisinin arkasından gelmeyi tercih etti. Eda Cideli’ye davanın sonuçlandığı hatırlatılınca, "Hiçbir şey söylemeyeceğim, teşekkürler" diye konuştu.

YILBAŞINA AVRUPA’DA GİRECEKLER

Yılbaşı tatilini Avrupa’da sevgilisiyle geçireceğini söyleyen Kemal Gülman’a 60 milyon TL ödeme yükümlüğü olduğu dava sonucuna itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağı soruldu.

