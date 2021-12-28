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Kemal Gülman kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile görüntülendi

28.12.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin tanınmış çifti Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti sekiz yıl süren davanın ardından geçtiğimiz günlerde resmen boşanmışlardı. Kemal Gülman’ın kendisini aldattığı gerekçesiyle zina nedeniyle boşanan Feryal Gülman, eski eşinden 60 milyon lira tazminat alacak. Kemal Gülman, önceki gün kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli’yle havalimanında görüntülendi.

Kemal Gülman kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile görüntülendi

Sekiz yıl süren boşanma davası sonucunda Feryal Gülman ile resmen boşanan Kemal Gülman, kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile görüntülendi. Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Feryal Gülman’a 30 milyon maddi 30 milyon manevi tazminat ödemeye kararı çıkan dava sonucu Kemal Gülman’ın keyifsiz hali dikkat çekti. Sevgilisiyle aynı araçta dış hatlar terminaline gelen Kemal Gülman, ilk olarak sevgilisini araçtan indirdi.

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SEVGİLİSİNİN ARKASINDAN GELDİ

Bavulunu eline alan Eda Cideli, havalimanına yalnız başına gireceği sırada aracından inen Kemal Gülman, sevgilisinin arkasından gelmeyi tercih etti. Eda Cideli’ye davanın sonuçlandığı hatırlatılınca, "Hiçbir şey söylemeyeceğim, teşekkürler" diye konuştu.

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YILBAŞINA AVRUPA’DA GİRECEKLER

Yılbaşı tatilini Avrupa’da sevgilisiyle geçireceğini söyleyen Kemal Gülman’a 60 milyon TL ödeme yükümlüğü olduğu dava sonucuna itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağı soruldu.

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