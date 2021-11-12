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Kemal Gülman ne iş yapıyor? Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

12.11.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş dünyasının yakından tanıdığı Gülman Group’un sahibi ve CEO’su Kemal Gülman, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayla gündeme gelmişti. Eşi ve sevgilisiyle aynı uçakta seyahat eden Kemal Gülman, ‘’Bu kadın belasını arıyor’’ demişti.

Kemal Gülman ne iş yapıyor? Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Olaylı boşanma davası süren Kemal Gülman’ın eşi Feryal Gülman ise, ayrılık aşamasındaki eşi için, ‘’Bela değil, huzur arıyorum. Evlilik devam ettiği için yeni bir zina davası açabilirim. Havaalanına muhabir çağırsaydım, dudağıma ruj sürerdim.’’ diyerek, tepki göstermişti.

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

Uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren Gülman Group’un sahibi ve CEO’su Kemal Gülman, 1932’de doğdu. Kurumsal gayrimenkul yatırımcıları arasında yer alan Kemal Gülman, 1952 yılında Gülman Group’u kurdu. Kemal Gülman’ın şirketi, sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösterdikten sonra, gayrimenkul yatırımlarına projeler üretmeye başlayarak girdi.

Kemal Gülman’ın sahibi olduğu Gülman Group, aynı zamanda depolama ve lojistik alanında da faaliyetlerini sürdürüyor.

EŞİ VE SEVGİLİSİYLE AYNI UÇAKTA

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 58 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'nın Nice kentine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk gelen Kemal Gülman, uçuşun sona ermesinin ardından karşısında basın mensuplarını bulmuştu. Kemal Gülman, "Bu kadın belasını arıyor!" ifadelerini kullanmıştı.

Feryal Gülman da bu sözlere “Bela değil, huzur arıyorum. O benim hâlâ kocam. Evlilik devam ettiği için yeni bir zina davası açabilirim. Ayrıca havaalanına muhabir çağırsam, dudağıma ruj sürerdim.” şeklinde konuşmuştu.

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