Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Teğmen Kanlıkuyu için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet diledi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



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