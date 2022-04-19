YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Teğmen Kanlıkuyu için taziye mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Teğmen Kanlıkuyu için taziye mesajı

19.04.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Teğmen Kanlıkuyu için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet diledi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyorİnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor
Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdiSamsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi
Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldüKayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
05:57
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:38
Yatsı
21:03
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kan donduran detay! Katlettiği kadını parçalara ayırarak...

Kan donduran detay! Katlettiği kadını parçalara ayırarak...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.