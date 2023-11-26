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  4. Kemal Sunal'ın sevilen filmi Şark Bülbülü'nün güzel Hatice'siydi! Ünlü oyuncu Ayşen Cansev'in son hali şaşırttı

Kemal Sunal'ın sevilen filmi Şark Bülbülü'nün güzel Hatice'siydi! Ünlü oyuncu Ayşen Cansev'in son hali şaşırttı

26.11.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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Başlık parası kazanmak için İstanbul'a gelen bir gencin, türkücü olmasını anlatan 1979 yapımı Şark Bülbülü, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Şark Bülbülü yıllar sonra yeniden gündem oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Ayşen Cansev'in son hali görenleri şaşırttı.

Yeşilçam'ın utangaç güzeli olarak bilinen Ayşen Cansev sosyal medyada gündem oldu. Şark Bülbülü'nde Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandıran ünlü oyuncu şimdilerde 68 yaşında. Gerçek adı Nergis Cansevdi olan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenlerin ağzını açık bıraktı.

ayşen cansev

Dönemin ünlü isimlerinden Ayşen Cansev, 20'den fazla filmde yer aldı.

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EKRANLARDAN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmişti.

ayşen cansev son

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Ayşen Cansev'in son halini görenler şaşıp kalıyor.

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