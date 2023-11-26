Kemal Sunal'ın sevilen filmi Şark Bülbülü'nün güzel Hatice'siydi! Ünlü oyuncu Ayşen Cansev'in son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın utangaç güzeli olarak bilinen Ayşen Cansev sosyal medyada gündem oldu. Şark Bülbülü'nde Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandıran ünlü oyuncu şimdilerde 68 yaşında. Gerçek adı Nergis Cansevdi olan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenlerin ağzını açık bıraktı.
Dönemin ünlü isimlerinden Ayşen Cansev, 20'den fazla filmde yer aldı.
Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmişti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Ayşen Cansev'in son halini görenler şaşıp kalıyor.