Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı? Cüneyt Arkın'ın iddiası Orhan Gencebay'ı kızdırdı

Cüneyt Arkın'ın kaleme aldığı "Benim Kahramanın Türk Halkıdır" adlı kitapta Kemal Sunal anısı gündem oldu. Arkın kitapta anısını anlatırken "Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.” yazdı.

Cüneyt Arkın'ın kitapta yer alan benzer anıları sonrası Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Orhan Gencebay bu iddialara çok sinirlendi ve 2. Sayfa'ya bağlandı.

Gencebay Kemal Sunal ile hiç yan yana gelmediğini söyleyerek "Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan! Nedir bu zavallılık? Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum, ben ona ne yaptım ki?" diyerek isyan etti.

Gül Sunal ise "Cüneyt Arkın yanlış hatırlıyor. Kemal kimse için böyle konuşmaz" açıklamasında bulundu.



