SPOR

Kemba Walker'dan ender görülen performans

NBA HABERLERİ  | 20.11.2018 12:00 | Son Güncelleme

NBA'de Charlotte Hornets forması giyen Walker, kazandıkları Boston Celtics maçında 43 sayı atarak 2006-2007 sezonundan beri 60 sayıdan sonra 40 sayılık performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

Kemba Walker'dan ender görülen performans

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Charlotte Hornets'in oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla kariyer rekoru kırmasının ardından Boston Celtics'i 117-112 yendikleri maçta da 43 sayı kaydetti. NBA'e 9 maçla devam edildi. Charlotte Hornets'in, Boston Celtics'i 117-112 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyenler, lig tarihinde ender yaşanan bir performansa tanıklık etti.

Hornets'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla kariyer rekoru kırmasının ardından çıktığı maçta 43 sayı ve 5 asist üretti. Walker böylece 2006-2007 sezonundan beri 60 sayıdan sonra 40 sayılık performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

28 yaşındaki Walker, NBA tarihinde peş peşe 60 ve 40 sayı barajlarını geçen 6. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Pete Maravich, Michael Jordan, Tracy McGrady ve Kobe Bryant başarmıştı. Celtics'te Kyrie Irving 27 sayı, 11 asist, 5 ribaunt ve Jayson Tatum 18 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Cedi'den 10, Ersan'dan 8 sayı

Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Detroit Pistons'a 113-102 kaybettikleri maçta 10 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti. Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Denver Nuggets'ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı. Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise 119-114 yendikleri Phoenix Suns'a karşı 2 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Lakers, Miami'yi 113-97 yendiLakers, Miami'yi 113-97 yendi
Houston Rockets Golden State Warriors'ı evinde rahat geçtiHouston Rockets Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Charlotte Hornets boston celtics NBA Kemba Walker

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia ayrılıyor

Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia ayrılıyor

Ozan Tufan-Oğuzhan Özyakup takası!

Ozan Tufan-Oğuzhan Özyakup takası!

Spor yorumcusu Şükrü Oytan canlı yayında kalp krizi geçirdi

Spor yorumcusu Şükrü Oytan canlı yayında kalp krizi geçirdi

Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemba Walker'dan ender görülen performans

Kemba Walker'dan ender görülen performans

Lakers, Miami'yi 113-97 yendi

Lakers, Miami'yi 113-97 yendi

Houston Rockets Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti

Houston Rockets Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti

NBA Türk gecesine sahne oldu

NBA Türk gecesine sahne oldu

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Golden State Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi

Golden State Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.