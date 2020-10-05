YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer Belediyesi sokak hayvanları için mama kabı dağıttı

Kemer Belediyesi sokak hayvanları için mama kabı dağıttı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında vatandaşlara mama kabı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, Kemer Sanat Sokağında kurduğu stantta Kemer’de yaşayan vatandaşlara, farkındalık oluşturmak amacıyla sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendirme broşürleri ve sokak hayvanları için mama ve su kapları dağıttı.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında vatandaşlara mama kabı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, Kemer Sanat Sokağında kurduğu stantta Kemer’de yaşayan vatandaşlara, farkındalık oluşturmak amacıyla sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendirme broşürleri ve sokak hayvanları için mama ve su kapları dağıttı. Vatandaşların merak ettiği soruları da yanıtlayan Fevzi Uzun, sokak hayvanlarına sadece bir gün değil her zaman sahip çıkmak gerektiğini ve Kemer Belediyesinin sokak hayvanlarını korumak için gece gündüz çalıştığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
AK Partili Belediye Başkanı, CHP, MHP ve İYİ partili başkanları davet edip projelerini gezdirdi
AK Partili Belediye Başkanı, CHP, MHP ve İYİ partili başkanları davet edip projelerini gezdirdi
En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu
En skorer oyuncu Melis Gülcan oldu

Antalya Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:51
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Akar Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.